Россияне атакуют Харьковщину в районах Глубокого и Волчанска, за день сбросили 11 КАБов

За 18 июля на фронте произошло 73 боевых столкновения, активнее всего российские захватчики действуют на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщину оккупанты сбросили 11 КАБов и штурмуют позиции защитников у Глубокого и Волчанска.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: Ситуация на фронте характеризуется активностью врага на всех направлениях, враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, активно оккупант действует на Покровском и Кураховском направлениях, где состоялась более трети от всех боевых столкновений".

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Детали: Сообщается, что в течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, таких как Угроиды, Ободы, Кремский Бугор. Под обстрел неуправляемых авиационных ракет попал населенный пункт Журавка, также враг осуществляет в приграничных районах диверсионно-разведывательную деятельность.

Под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина - 18 июля террористы сбросили уже 11 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. Сейчас продолжается три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

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На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще четыре - продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Переездное, Спирное, Берестовое защитники украинской земли отбили пять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Ивановского, Часового Яра и в направлении Новомаркового. Врагом осуществлены авиационные удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до десяти. Сосредоточение усилий врага отмечается в районах Северного и Торецка, где состоялось девять боестолкновений, и еще одно - вблизи Нью-Йорка. Украинские воины отбили все атаки противника. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное и Торецк.

На Покровском направлении состоялось наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили шесть атак противника, девять атак - еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковиевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито шесть атак оккупационной армии, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Шевченко, Берестки, Великая Новоселка, Урожайное.

На Ореховском направлении оккупанты совершили пять неудачных попыток атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки, Роботино и в направлении Новоандреевки и Нестерянки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отбиты украинскими воинами.