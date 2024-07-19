Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из предвыборной гонки – СМИ

По данным ABC News, президент США Джо Байден стал более восприимчивым к призывам выйти из предвыборной гонки.

Источник: ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена

Дословно: "Хотя ближайшее окружение президента и его предвыборная кампания уверяют, что он так же предан своему делу, как и раньше, президент стал более восприимчивым к призывам выйти из гонки, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в интервью".

Реклама:

Детали: По словам чиновника, Байден также попросил провести опрос относительно того, какие у вице-президента Камалы Харрис шансы победить на выборах, если она заменит его.

В публикации добавляют, что нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение.

Что касается денег, то ведущие доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде Байдена, что они не говорят "нет", но пока что нажали на кнопку паузы, сказал чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

Также он отметил, что президент "истощен", но диагностированный коронавирус позволит Байдену на самоизоляции в Делавэре обдумать будущее с людьми из своего окружения.

Что предшествовало: Почти 80% демократов в США одобрили бы избрание кандидатом на президентских выборах вице-президента Камалы Харрис, если бы действующий президент Джо Байден решил не баллотироваться.

Перед этим Politico сообщало, что закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена.

По информации The Washington Post, лидеры демократов в Палате представителей и Сенате во время частных встреч с Байденом сказали ему, что его баллотирование ставит под угрозу способность партии контролировать обе палаты Конгресса в следующем году.

Сам Байден неоднократно уверял, что не планирует отказываться от участия в кампании. Однако в одном из последних комментариев он допустил снятие с выборов в случае проблем со здоровьем.