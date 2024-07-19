Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден стал "более восприимчивым" к призывам выйти из предвыборной гонки – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 19 июля 2024, 02:02
Байден стал более восприимчивым к призывам выйти из предвыборной гонки – СМИ
Джо Байден, скриншот видео

По данным ABC News, президент США Джо Байден стал более восприимчивым к призывам выйти из предвыборной гонки.

Источник: ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена

Дословно: "Хотя ближайшее окружение президента и его предвыборная кампания уверяют, что он так же предан своему делу, как и раньше, президент стал более восприимчивым к призывам выйти из гонки, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в интервью".

Реклама:

Детали: По словам чиновника, Байден также попросил провести опрос относительно того, какие у вице-президента Камалы Харрис шансы победить на выборах, если она заменит его.

В публикации добавляют, что нет никаких признаков того, что Байден меняет свое мнение.

Что касается денег, то ведущие доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде Байдена, что они не говорят "нет", но пока что нажали на кнопку паузы, сказал чиновник.

ВИДЕО ДНЯ

Также он отметил, что президент "истощен", но диагностированный коронавирус позволит Байдену на самоизоляции в Делавэре обдумать будущее с людьми из своего окружения.

Что предшествовало: Почти 80% демократов в США одобрили бы избрание кандидатом на президентских выборах вице-президента Камалы Харрис, если бы действующий президент Джо Байден решил не баллотироваться.

Перед этим Politico сообщало, что закрытая социология демократов показала провальные результаты Байдена.

По информации The Washington Post, лидеры демократов в Палате представителей и Сенате во время частных встреч с Байденом сказали ему, что его баллотирование ставит под угрозу способность партии контролировать обе палаты Конгресса в следующем году.

Сам Байден неоднократно уверял, что не планирует отказываться от участия в кампании. Однако в одном из последних комментариев он допустил снятие с выборов в случае проблем со здоровьем.

Темы: БайденСШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп заявил, что готов провести дебаты с Харрис

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Все новости...
Байден
ЗМІ: Обама та Пелосі приєднались до тиску за зняття Байдена з виборів
СМИ: Топ-демократы США считают, что Байден скоро откажется от участия в выборах
Если не Байден: 80% демократов одобряют кандидатуру Харрис
Последние новости
11:42
Прибыль Tesla упала из-за задержки с презентацией роботакси
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
Все новости...
Реклама:
Реклама: