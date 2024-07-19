Суд ООН признал незаконными израильские поселения на оккупированных территориях

Международный суд ООН в консультативном заключении постановил, что поселенческая политика Израиля на оккупированном им Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР и заключение, которое зачитал председатель Суда ООН Наваф Салам

В заключении говорится, что размещение Израилем поселенцев на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также сохранение Израилем их присутствия там "противоречит статье 49 IV Женевской конвенции".

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Суд ООН также отметил, что израильская поселенческая политика расширяется, и установил, что использование Израилем природных ресурсов на оккупированных территориях не соответствует его обязательствам по международному праву как государства-оккупанта.

Израиль захватил Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газы в результате войны 1967 года. Он считает Западный берег спорной территорией, будущее которой должно быть решено путем переговоров, и аннексировал Восточный Иерусалим в одностороннем порядке, что международное сообщество не признает.

Что касается сектора Газы, то в 2005 году Израиль вышел из этой территории, но после прихода там власти террористической группировки ХАМАС в 2007-м сохранил блокаду. Международное сообщество в целом считает все три района оккупированной Израилем территорией.

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Слушания в Международном суде ООН состоялись на фоне войны между Израилем и ХАМАС, которую вызвало нападение террористов на израильские поселения на юге.

В отдельном деле Суд ООН рассматривает иск Южной Африки о том, что израильская кампания в Газе является геноцидом, который Израиль категорически отрицает. К этой жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.