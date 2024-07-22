Отчет Генштаба: В понедельник на Краматорском направлении враг уже атаковал 22 раза

На Краматорском направлении Донецкой области противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия.

Источник: отчет Генерального штаба по состоянию на 16:00 понедельника

Детали: Атаки произошли неподалеку Бондарного, Богдановки, Часового Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищеевки. Силы обороны отбили девять штурмов, еще 13 - продолжаются.

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Как сообщают в Генштабе, хотя российские захватчики и продолжают штурмовать позиции украинских защитников, Силы обороны "срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике".

Всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения.

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От обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В понедельник противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 11 авиаударов. Метили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой "Искандер-М" по городу Дергачи.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергиевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеские атаки, одна - до сих пор продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спирного, Орехово-Васильевки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершены, один - до сих пор продолжается.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Семь боев - завершены, три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Роботино. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.