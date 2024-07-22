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Отчет Генштаба: В понедельник на Краматорском направлении враг уже атаковал 22 раза

Евгений КизиловПонедельник, 22 июля 2024, 17:06
Отчет Генштаба: В понедельник на Краматорском направлении враг уже атаковал 22 раза
фото генштаба

На Краматорском направлении Донецкой области противник наращивает свои усилия. С начала суток совершил 22 штурмовых действия.

Источник: отчет Генерального штаба по состоянию на 16:00 понедельника

Детали: Атаки произошли неподалеку Бондарного, Богдановки, Часового Яра, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Ивановского и Клищеевки. Силы обороны отбили девять штурмов, еще 13 - продолжаются.

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Как сообщают в Генштабе, хотя российские захватчики и продолжают штурмовать позиции украинских защитников, Силы обороны "срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике".

Всего с начала суток произошло 93 боевых столкновения.

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От обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В понедельник противник ракетой Х-59 нанес удар по городу Конотоп.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. С начала суток со стороны российских городов Белгород и Шебекино россияне нанесли 11 авиаударов. Метили в районы украинских населенных пунктов Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник. Также противник нанес удар ракетой "Искандер-М" по городу Дергачи.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили шесть безуспешных атак вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции неподалеку Берестового и Глушковки. Один бой завершен, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила штурмовые действия возле населенных пунктов Торское, Новосергиевка, Макеевка, а также в районе Серебрянского леса. Наши защитники отбили три вражеские атаки, одна - до сих пор продолжается возле Макеевки.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Спирного, Орехово-Васильевки и Переездного. Украинцы шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Восемь боев завершены, один - до сих пор продолжается.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, девять боестолкновений - продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Семь боев - завершены, три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Роботино. В результате боестолкновения потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении враг также не имел успеха, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений на левобережье Днепра.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Темы: войнарегионыДонецкая область
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