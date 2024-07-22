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Болгария может передать Украине излишние боеприпасы

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 21:33
Болгария может передать Украине излишние боеприпасы
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Болгария может передать Украине избыточные запасы снарядов и другое военное оборудование, если эти поставки будут компенсированы странами-союзниками.

Источник: исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР

Детали: По словам Запрянова, анализ болгарского Минобороны выявил "то, что является избыточным и ненужным для болгарской армии".

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"Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", – добавил он.

Запрянов отметил, что правительство Болгарии еще должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику.

По состоянию на сейчас публично известно о двух пакетах болгарской военной помощи Украине, одобренных в конце 2022 и в июне 2023 года. Кроме того, неофициально София поставляла Киеву боеприпасов и оружия на более чем миллиард долларов.

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Недавно стало известно, что Болгария рассматривает возможность предоставить Украине военной помощи на 80 миллионов евро, если на это согласится парламент.

Темы: Болгарияпомощь Украинеоружие
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