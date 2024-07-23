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Рада снова соберется, как только появится финальный вариант законопроекта о запрете УПЦ МП – Стефанчук

Ангелина Страшкулич, Евгений КизиловВторник, 23 июля 2024, 17:24
Рада снова соберется, как только появится финальный вариант законопроекта о запрете УПЦ МП – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Верховной Рады

Следующее заседание Верховной Рады состоится, как только народные депутаты наработают окончательный вариант законопроекта о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эксклюзивном комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Как только рабочая группа завершит наработку законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, и представит его согласительному совету, мы сразу определим дату следующего заседания".

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Детали: Стефанчук отметил, что на заседании одного из согласительных советов единогласно приняли решение, что соответствующий проект закона будет вынесен на голосование парламента после того, как соберут 240 голосов в его поддержку.

По его словам, после того, как начали собирать голоса, оказалось, что проголосовать "за" готовы ориентировочно 225-226 депутатов, но конечных списков еще нет. Председатель ВР уточнил, что он поддерживает этот законопроект.

Прямая речь: "Поэтому сегодня (23 июля - УП) мы собрались и решили дать время внутренней рабочей группе для доработки этого законопроекта. Дело в том, что он значительно изменился ко второму чтению по сравнению с первым. И некоторые коллеги не согласны со всеми изменениями.

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К тому же, этот законопроект должен быть таким, чтобы его никто не смог обжаловать в Конституционном суде Украины после принятия. Как только рабочая группа завершит работу над документом - мы сразу вынесем его в зал".

Предыстория:

  • Собеседник УП во фракции "Слуга народа" сообщил, что 23 июля депутаты договорились, что следующее пленарное заседание состоится на неделе с 19 по 25 августа.
  • Перед этим часть народных депутатов на заседании 23 июля заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием принять законопроект о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.
  • Председатель ВР Руслан Стефанчук в комментарии УП рассказал, что эти депутаты предупредили, что будут блокировать трибуну, пока соответствующий проект не вынесут на голосование.
  • Верховная Рада 19 октября 2023 года поддержала в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут прекратить деятельность УПЦ МП.
  • Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики 5 марта 2024 года рекомендовал парламенту принять этот проект закона во втором чтении.

Темы: УПЦ МПВерховная Радазаконодательство
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