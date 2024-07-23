Рада снова соберется, как только появится финальный вариант законопроекта о запрете УПЦ МП – Стефанчук

Следующее заседание Верховной Рады состоится, как только народные депутаты наработают окончательный вариант законопроекта о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эксклюзивном комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Как только рабочая группа завершит наработку законопроекта о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, и представит его согласительному совету, мы сразу определим дату следующего заседания".

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Детали: Стефанчук отметил, что на заседании одного из согласительных советов единогласно приняли решение, что соответствующий проект закона будет вынесен на голосование парламента после того, как соберут 240 голосов в его поддержку.

По его словам, после того, как начали собирать голоса, оказалось, что проголосовать "за" готовы ориентировочно 225-226 депутатов, но конечных списков еще нет. Председатель ВР уточнил, что он поддерживает этот законопроект.

Прямая речь: "Поэтому сегодня (23 июля - УП) мы собрались и решили дать время внутренней рабочей группе для доработки этого законопроекта. Дело в том, что он значительно изменился ко второму чтению по сравнению с первым. И некоторые коллеги не согласны со всеми изменениями.

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К тому же, этот законопроект должен быть таким, чтобы его никто не смог обжаловать в Конституционном суде Украины после принятия. Как только рабочая группа завершит работу над документом - мы сразу вынесем его в зал".

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