Рада знову збереться, щойно з’явиться фінальний варіант законопроєкту про заборону УПЦ МП – Стефанчук

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться, щойно народні депутати напрацюють остаточний варіант законопроєкту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ексклюзивному коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як тільки робоча група завершить напрацювання законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов‘язаних із Росією, і представить його погоджувальній раді, ми одразу визначимо дату наступного засідання".

Реклама:

Деталі: Стефанчук зазначив, що на засіданні однієї з погоджувальних рад одноголосно ухвалили рішення, що відповідний проєкт закону буде винесено на голосування парламенту після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку.

За його словами, після того, як почали збирати голоси, виявилося, що проголосувати "за" готові орієнтовно 225-226 депутатів, але кінцевих списків ще немає. Голова ВР уточнив, що він підтримує цей законопроєкт.

Пряма мова: "Тому сьогодні (23 липня – УП) ми зібралися і вирішили дати час внутрішній робочій групі для доопрацювання цього законопроєкту. Справа в тому, що він значно змінився до другого читання, порівняно з першим. І деякі колеги не погоджуються з усіма змінами.

ВІДЕО ДНЯ

До того ж цей законопроєкт має бути таким, щоб його ніхто не зміг оскаржити в Конституційному суді України після ухвалення. Щойно робоча група завершить роботу над документом – ми одразу винесемо його в зал".

Передісторія: