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Рада знову збереться, щойно з’явиться фінальний варіант законопроєкту про заборону УПЦ МП – Стефанчук

Ангеліна Страшкулич, Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 17:24
Рада знову збереться, щойно з’явиться фінальний варіант законопроєкту про заборону УПЦ МП – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Верховної Ради

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться, щойно народні депутати напрацюють остаточний варіант законопроєкту про припинення діяльності УПЦ МП в Україні.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ексклюзивному коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як тільки робоча група завершить напрацювання законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов‘язаних із Росією, і представить його погоджувальній раді, ми одразу визначимо дату наступного засідання".

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Деталі: Стефанчук зазначив, що на засіданні однієї з погоджувальних рад одноголосно ухвалили рішення, що відповідний проєкт закону буде винесено на голосування парламенту після того, як зберуть 240 голосів на його підтримку. 

За його словами, після того, як почали збирати голоси, виявилося, що проголосувати "за" готові орієнтовно 225-226 депутатів, але кінцевих списків ще немає. Голова ВР уточнив, що він підтримує цей законопроєкт.

Пряма мова: "Тому сьогодні (23 липня – УП) ми зібралися і вирішили дати час внутрішній робочій групі для доопрацювання цього законопроєкту. Справа в тому, що він значно змінився до другого читання, порівняно з першим. І деякі колеги не погоджуються з усіма змінами. 

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До того ж цей законопроєкт має бути таким, щоб його ніхто не зміг оскаржити в Конституційному суді України після ухвалення. Щойно робоча група завершить роботу над документом – ми одразу винесемо його в зал".

Передісторія:

  • Співрозмовник УП у фракції "Слуга народу" повідомив, що 23 липня депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня
  • Перед цим частина народних депутів на засіданні 23 липня заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою ухвалити законопроєкт про припинення діяльності УПЦ (МП) в Україні. 
  • Голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі УП розповів, що ці депутати попередили, що блокуватимуть трибуну, допоки відповідний проєкт не винесуть на голосування.
  • Верховна Рада 19 жовтня 2023 року підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть припинити діяльність УПЦ (МП). 
  • Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 5 березня 2024 року рекомендував парламенту ухвалити цей проєкт закону в другому читанні.

Теми: УПЦ МПВерховна Радазаконодавство
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