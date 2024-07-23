Зеленский пообщался с новым премьером Эстонии, как только тот приступил к работе
Президент Владимир Зеленский во вторник поговорил по телефону с только что назначенным премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в первый день его работы.
Источник: Зеленский в своем telegram-канале, пишет "Европейская правда"
Детали: Зеленский поблагодарил Михала за военную поддержку со стороны Эстонии, которая "имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров".
Эстонский премьер, говорится в сообщении, заверил в сохранении поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО.
Стороны также "обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности", добавил Зеленский.
Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, принесло присягу перед парламентом.
Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.
Ранее Михал заверил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.