Зеленский пообщался с новым премьером Эстонии, как только тот приступил к работе

Президент Владимир Зеленский во вторник поговорил по телефону с только что назначенным премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в первый день его работы.

Источник: Зеленский в своем telegram-канале, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский поблагодарил Михала за военную поддержку со стороны Эстонии, которая "имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров".

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Эстонский премьер, говорится в сообщении, заверил в сохранении поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО.

Стороны также "обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности", добавил Зеленский.

Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, принесло присягу перед парламентом.

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Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.

Ранее Михал заверил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.