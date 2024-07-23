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Первый опрос показал преимущество Харрис над Трампом

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 июля 2024, 22:01

Вице-президент США Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos

Детали: Харрис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%, в то же время разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

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В предыдущем опросе Reuters/Ipsos 15-16 июля Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал вице-президента США на один процентный пункт.

Кроме того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Харрис "обладает острым умом и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене – лишь 22%.

Опрос состоялся 22-23 июля – после национального съезда Республиканской партии США, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о том, что он выходит из гонки и поддерживает кандидатуру Харрис.

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Как отмечает Reuters, общенациональные опросы указывают на важные сигналы о поддержке американцами политиков, но судьба президентских выборов в США обычно решается в нескольких ключевых штатах, которые традиционно поддерживают кандидатов из разных партий.

Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Больше читайте здесь: Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.

Темы: ТрампСШАвиборы
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