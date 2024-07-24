В Британии проанализировали результаты удара Украины по складам в Воронежской области

Британская разведка поделилась своими выводами относительно последствий украинского удара по российскому складу боеприпасов в Воронежской области 7 июля.

Источник: "Европейская правда", разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 24 июля

Детали: Аналитики напомнили, что из открытых источников известно об украинском ударе беспилотниками по российскому складу оружия в Сергеевке Воронежской области, что привело к почти полному уничтожению всего, что там находилось.

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Британская разведка называет это значительной потерей для российской армии, поскольку склад занимал около 9 квадратных километров.

"Этот склад, очень вероятно, был местом хранения боеприпасов "земля-земля", а также стрелкового оружия для применения на фронте. Это еще больше усложнит России и без того проблемные логистические цепочки и будет побуждать еще больше рассредоточивать подобные объекты из-за постоянной угрозы украинских ударов", – отмечают в обзоре.

Аналитики также отметили, что это в очередной раз указывает на то, что Россия имеет проблемы с прикрытием важных объектов даже в районах со значительной плотностью ПВО, поскольку это зона в пределах 80 км от границы с Украиной.

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"Россия не может безболезненно позволить себе такие потери, учитывая выбранную ею стратегию "войны на истощение"... Для такого подхода нужны огромные объемы боеприпасов.

Россия сейчас полагается на своих немногочисленных иностранных партнеров в поставках, поскольку ее собственная оборонная промышленность испытывает трудности с тем, чтобы удовлетворять потребности фронта", – заключают в обзоре.

В предыдущих обзорах британская разведка рассказывала о развернутых в Украине силах Росгвардии и их главных задачах, а также о том, что РФ все чаще использует нерегулярные военные формирования в наступательных операциях.