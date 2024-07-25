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В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 июля 2024, 18:29
В Днепре убили активиста Михаила Тонконогого, полиция задержала двух подозреваемых
Михаил Тонконогий. Фото с его Facebook

В Днепропетровской области убили местного активиста и руководителя местного профсоюза автоперевозчиков Михаила Тонконогого. Правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин.

Источник: полиция Днепропетровщины, "Суспільне.Дніпро"

Детали: По данным полиции, 23 июля в них поступило сообщение об исчезновении без вести 32-летнего мужчины, уехавшего из дома на автомобиле Škoda Octavia. На следующий день полицейские установили, что мужчина стал жертвой преступления. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра.

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Как сообщает "Суспільне.Дніпро", речь идет о Михаиле Тонконогом.

Дословно полиция: "22 июля фигуранты договорились о встрече с потерпевшим. Между ними возник конфликт, в результате которого двое мужчин застрелили общественного активиста шестью выстрелами из оружия. После совершенного оружия фигуранты выбросили в водоем, тело умершего закопали в лесополосе, а его авто отогнали гараж.

 
фото - нацполиция
 
фото - нацполиция

Двух мужчин – 39-летнего жителя с. Слобожанское и 23-летнего днепрянина правоохранители задержали. Полицейские провели обыски по местам жительства, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли доказательства, которые могут представлять интерес для следствия".

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фото - нацполиция

Детали: Обеим задержанным вручили сообщение о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Темы: убийствоДнепрполиция
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