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СМИ: Зеленский мог попросить Орбана посодействовать телефонному разговору с Трампом

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 25 июля 2024, 21:53
СМИ: Зеленский мог попросить Орбана посодействовать телефонному разговору с Трампом
ВИКТОР ОРБАН, ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев в начале июля президент Владимир Зеленский мог попросить его помочь в организации телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Источник: портал журналистских расследований в Восточной Европе VSquare со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам источника, Зеленский якобы попросил Орбана во время их встречи в Киеве 2 июля помочь организовать звонок с бывшим президентом США и нынешним кандидатом в президенты от Республиканской партии.

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Второй источник, непосредственно знакомый со встречей Зеленского и Орбана, не отрицал этого, сказав, что "возможно, такое было".

Венгерский премьер-министр встретился с Трампом 11 июля, а 19 июля Зеленский провел телефонный разговор с экс-президентом США.

В то же время, добавляет VSquare, непонятно, сыграл ли именно Орбан здесь решающую роль, потому что наладить контакт с Трампом Украине помогают и другие посредники – в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда.

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Один из собеседников VSquare говорит, что Зеленский вполне мог попросить Виктора Орбана помочь с разговором, учитывая теплые отношения между венгерским правительством и экс-президентом США и стремление Киева найти выход на последнего.

Напомним, Дональд Трамп после разговора с Зеленским снова повторил, что хочет "принести мир в мир", посадив Украину и Россию за стол переговоров.

Темы: ЗеленскийОрбанТрамп
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