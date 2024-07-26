После жалобы "Пташки" на огромные потери в 59 бригаде обнаружили плохие решения руководства
Проверка 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка выявила "отдельные факты управленческих решений", которые могли "негативно влиять" на выполнение боевых задач. Проверка состоялась после жалобы военного парамедика из "Азовстали" Екатерины Полищук ("Пташки") на огромные потери из-за действий командира бригады Богдана Шевчука.
Источник: военная служба правопорядка в ВСУ
Дословно: "В соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины комплексной рабочей группой осуществлена служебная проверка в 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.
Проведена работа с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследованы вопросы организации выполнения боевых задач.
Рабочая группа, проводившая проверку, не выявила случаев издания преступных приказов. В то же время, установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью".
Детали: Сообщается, что руководство ВСУ приняло "надлежащие" решения и "приняло" меры для предупреждения подобных случаев.
Кроме того отдельных должностных лиц командования бригады "привлекли к ответственности", однако не уточнили о какой ответственности идет речь.
Напомним:
- 14 июля бывшая пленная, военный парамедик из "Азовстали" Екатерина Полищук (позывной "Птичка") в своем Instagram обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести служебную проверку командира бригады Богдана Шевчука.
- 15 июля главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский приказал отправить в зону ответственности 59-й ОМПБр комплексную рабочую группу, чтобы выяснить обстоятельства недавних потерь среди военных.