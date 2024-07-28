Над Украиной сбили ракету и 7 из 8 "Шахедов"

В ночь на 28 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 и 8-ю ударными БпЛА "Shahed", почти все было сбито.

Источник: Воздушные силы

Детали: Уточнено, что Силами и средствами мобильных огневых групп сбито КАР Х-59 и семь БпЛА Shahed-131/136.

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Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.

Ракета была выпущена из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а беспилотники - с мыса Чауда в Крыму.