Над Украиной сбили ракету и 7 из 8 "Шахедов"
Воскресенье, 28 июля 2024, 08:40
В ночь на 28 июля враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 и 8-ю ударными БпЛА "Shahed", почти все было сбито.
Источник: Воздушные силы
Детали: Уточнено, что Силами и средствами мобильных огневых групп сбито КАР Х-59 и семь БпЛА Shahed-131/136.
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Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области.
Ракета была выпущена из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а беспилотники - с мыса Чауда в Крыму.