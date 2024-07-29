На войне против Украины погиб уже пятый гражданин Индии – СМИ
Завербованный в армию российских захватчиков 22-летний гражданин Индии Рави Мун погиб на войне против Украины.
Источник: AFP со ссылкой на родственников погибшего, передает ВВС
Детали: Агентство отмечает, что это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.
Индиец отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владеть оружием и в марте отправили на фронт.
"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", - сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания тела Муна.
Родственники также обратились за помощью в офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.
Предыстория:
- В начале июля индийские издания со ссылкой на источники сообщали, что после встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди и правителя РФ Владимира Путина, Россия решила освободить всех индийцев, которых оккупанты завербовали для войны в Украине.
- Министерство иностранных дел Индии заявляло, что правительство продолжает работать с российскими властями, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют в российской армии.
- Сообщалось, что российские власти начали выплачивать компенсации семьям граждан Индии, которых завербовали на войну и которые погибли там.