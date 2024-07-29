На войне против Украины погиб уже пятый гражданин Индии – СМИ

Завербованный в армию российских захватчиков 22-летний гражданин Индии Рави Мун погиб на войне против Украины.

Источник: AFP со ссылкой на родственников погибшего, передает ВВС

Детали: Агентство отмечает, что это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.

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Индиец отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владеть оружием и в марте отправили на фронт.

"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", - сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания тела Муна.

Родственники также обратились за помощью в офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.

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