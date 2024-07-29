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На войне против Украины погиб уже пятый гражданин Индии – СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 29 июля 2024, 12:12
На войне против Украины погиб уже пятый гражданин Индии – СМИ
Иллюстративное фото Getty Images

Завербованный в армию российских захватчиков 22-летний гражданин Индии Рави Мун погиб на войне против Украины.

Источник: AFP со ссылкой на родственников погибшего, передает ВВС

Детали: Агентство отмечает, что это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время.

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Индиец отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владеть оружием и в марте отправили на фронт.

"Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер", - сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания тела Муна.

Родственники также обратились за помощью в офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.

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Предыстория:

  • В начале июля индийские издания со ссылкой на источники сообщали, что после встречи премьер-министра Индии Нарендра Моди и правителя РФ Владимира Путина, Россия решила освободить всех индийцев, которых оккупанты завербовали для войны в Украине.
  • Министерство иностранных дел Индии заявляло, что правительство продолжает работать с российскими властями, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют в российской армии.
  • Сообщалось, что российские власти начали выплачивать компенсации семьям граждан Индии, которых завербовали на войну и которые погибли там.

Темы: ИндиявойнаРосcияУкраина
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