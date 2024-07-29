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Судья-взяточник во второй раз получил приговор Антикоррупционного суда: 6 лет с конфискацией

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 июля 2024, 12:52
Судья-взяточник во второй раз получил приговор Антикоррупционного суда: 6 лет с конфискацией
коллаж издания «Полтавщина»

Высший антикоррупционный суд во второй раз вынес приговор судье Ленинского райсуда Полтавы Сергею Кононенко, которого обвиняли во взяточничестве, и присудил 6 лет лишения свободы.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Дословно ВАКС: "29 июля 2024 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор судье Ленинского районного суда Полтавы, которого уличили в просьбе и получении от представителя по доверенности в двух разных гражданских делах неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 3 тыс. гривен и 5 тыс. гривен за вынесение судебных решений в пользу истцов.

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По приговору суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах судебной власти и конфискацией имущества".

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Кононенко.

Как известно, 17 августа 2022 года ВАКС признал судью виновным в совершении этого преступления и приговорил к 7 годам лишения свободы. В то же время Апелляционная палата ВАКС, удовлетворив апелляционную жалобу стороны защиты, направила дело на новое судебное рассмотрение.

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По результатам рассмотрения суд повторно вынес лицу обвинительный приговор.

Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный судвзяткасуд
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