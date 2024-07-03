Новороссийск атаковали беспилотные катера
Среда, 3 июля 2024, 03:52
В России в ночь на среду, около 3.00 по местному времени, беспилотные катера атаковали город Новороссийск.
Детали: Местные власти просят жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Реклама:
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, улицы вблизи набережной перекрыли, в городе звучала тревога.
Местные жители сообщают о звуках взрывов.
В Новороссийске есть военно-морская база Черноморского флота РФ.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- В ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки МОУ и Службы безопасности Украины украинские дроны поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.