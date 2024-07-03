Новороссийск атаковали беспилотные катера

В России в ночь на среду, около 3.00 по местному времени, беспилотные катера атаковали город Новороссийск.

Источник: Mash, Shot, Baza

Детали: Местные власти просят жителей города не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон и со сплошными стенами.

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Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, улицы вблизи набережной перекрыли, в городе звучала тревога.

Местные жители сообщают о звуках взрывов.

В Новороссийске есть военно-морская база Черноморского флота РФ.

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