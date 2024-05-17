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Важные цели врага в Новороссийске, Севастополе и Туапсе атаковали ГУР и СБУ – источники

Валентина РоманенкоПятница, 17 мая 2024, 12:46
Важные цели врага в Новороссийске, Севастополе и Туапсе атаковали ГУР и СБУ – источники
коллаж УП

В ночь на 17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки МОУ и Службы безопасности Украины украинские дроны поразили ряд военных объектов России в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР и СБУ

Детали: Целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования, в частности в Севастополе и Новороссийске. В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты.

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По информации российских инфоресурсов, военную инфраструктуру страны-агрессора 17 мая атаковали более сотни беспилотников. Все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.

Как сообщают местные жители, во время атаки беспилотных аппаратов взрывы прогремели на территории порта, нефтебазы и мазутного терминала в Новороссийске. В результате поражения атакованные объекты были обесточены, движение по окрестным улицам было перекрыто.

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Также сообщается о прекращении работы электроподстанции во временно оккупированном Севастополе и точечных отключениях электроснабжения.

Прямая речь источника: "Враг был поражен масштабами нынешней операции. Силы безопасности и обороны продолжат удивлять захватчиков".

Детали: Кроме этого, по данным другого источника УП, дроны СБУ уже второй раз в этом году "посетили" Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, который россияне начали восстанавливать. После новых взрывов придется начинать ремонт заново, уверяет наш собеседник.

Темы: беспилотникиСБУГУР
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