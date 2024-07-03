В Днепре показали последствия утреннего удара россиян возле одного из ТЦ

все фото: Лукашук в Telegram

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опубликовал кадры поврежденного торгового центра Днепра после атаки россиян 3 июля.

Источник: Лукашук в Telegram

Дословно: "Враг ударил по Днепру ракетами и БпЛА.

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Так сейчас выглядит один из торговых центров города. Побитые машины, окна, задело заправочную станцию. Все последствия сейчас выясняются".

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