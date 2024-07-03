В Днепре показали последствия утреннего удара россиян возле одного из ТЦ
Среда, 3 июля 2024, 11:36
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук опубликовал кадры поврежденного торгового центра Днепра после атаки россиян 3 июля.
Источник: Лукашук в Telegram
Дословно: "Враг ударил по Днепру ракетами и БпЛА.
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Так сейчас выглядит один из торговых центров города. Побитые машины, окна, задело заправочную станцию. Все последствия сейчас выясняются".
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о ракетно-дроновой атаке оккупантов. СМИ писали, что в Днепре раздавались взрывы и что поврежден торговый центр.
- По меньшей мере 3 человека погибли и более 18 получили ранения в результате российских ударов по городу Днепр утром 3 июля.