Удар по Днепру: количество раненых возросло до 53, четверо из них – в тяжелом состоянии

В результате российского удара по городу Днепр погибли 5 человек и 53 получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь Зеленского: "Опять террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, среди них ребенок".

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Детали: По словам президента, на месте работают подразделения ГСЧС.

"Этот российский террор могут остановить только две вещи − современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой безопасность от террора", − подытожил Зеленский.

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Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки в Днепре возросло до 39. Через несколько минут глава ОВА написал уже о 47 пострадавших.

Обновлено: В 18.30 Лысак написал, что в Днепре, по уточненной информации, уже 53 пострадавших. Четверо из них - в тяжелом состоянии.

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