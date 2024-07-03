Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Удар по Днепру: количество раненых возросло до 53, четверо из них – в тяжелом состоянии

Ирина БалачукСреда, 3 июля 2024, 18:35
Удар по Днепру: количество раненых возросло до 53, четверо из них – в тяжелом состоянии
Фото из Telegram главы ОВА Сергея Лысака

В результате российского удара по городу Днепр погибли 5 человек и 53 получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии.

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 

Прямая речь Зеленского: "Опять террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, среди них ребенок".

Реклама:

Детали: По словам президента, на месте работают подразделения ГСЧС.

"Этот российский террор могут остановить только две вещи − современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой безопасность от террора", − подытожил Зеленский.

 

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки в Днепре возросло до 39. Через несколько минут глава ОВА написал уже о 47 пострадавших.

Обновлено: В 18.30 Лысак написал, что в Днепре, по уточненной информации, уже 53 пострадавших. Четверо из них - в тяжелом состоянии.

Предыстория:

  • Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.
  • Позже Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Темы: Днепрракетный ударжертвыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Затонул один из самых современных кораблей ВМС Ирана

видеоISW: у украинских военных есть технологическая инновация, которая ослабит давление на ПВО

В нескольких городах Франции начались беспорядки

обновленоЭтой ночью страну атаковали несколько групп крылатых ракет

фотоОрбан прибыл в Пекин

Во Франции сенсационно выигрывают левые, ультраправые лишь третьи – экзитполл

Все новости...
Днепр
Удары россиян по Днепру: под завалами нашли тело, а в больнице умерла раненая
Россияне атаковали Днепр: 4 погибших, 34 раненых
Утренний удар по Днепропетровской области: Воздушные силы сбили "Искандер" и еще 10 целей
Последние новости
09:20
Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке
09:11
Восстановление городов и "модернист" Зеленский. В каких городах мы будем жить после войны
08:55
Спикер Джонсон встретится с Зеленским во время саммита НАТО
08:50
Потерять нельзя восстановить. Как разрушенные войной города восстают из пепла
08:48
Россияне за сутки более 50 раз штурмовали Покровское направление - Генштаб
08:20
Премьер Франции уйдет в отставку
08:13
легкая атлетикаЕще один мировой рекорд: На этапе Бриллиантовой лиги установили новый топ-результат в беге на 1500 метрів
08:06
Результаты выборов во Франции: левые заняли первое место, ультраправые стали третьими
08:01
Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
07:44
По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ, в воздухе еще могут быть 5 бомбардировщиков Ту-95
Все новости...
Реклама:
Реклама: