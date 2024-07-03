Удар по Днепру: количество раненых возросло до 53, четверо из них – в тяжелом состоянии
В результате российского удара по городу Днепр погибли 5 человек и 53 получили ранения, четверо из них – в тяжелом состоянии.
Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь Зеленского: "Опять террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Тридцать четыре человека пострадали, среди них ребенок".
Детали: По словам президента, на месте работают подразделения ГСЧС.
"Этот российский террор могут остановить только две вещи − современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой безопасность от террора", − подытожил Зеленский.
Обновлено: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире телемарафона сообщил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки в Днепре возросло до 39. Через несколько минут глава ОВА написал уже о 47 пострадавших.
Обновлено: В 18.30 Лысак написал, что в Днепре, по уточненной информации, уже 53 пострадавших. Четверо из них - в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.
- Позже Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".