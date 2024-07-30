Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений. Также есть угроза баллистики

Российские войска вечером 30 июля запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:52 сообщили об угрозе беспилотников для Сумской области.

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В 21:53 угрозу объявили на Днепропетровщине.

В 22:07 сообщили, что БпЛА на востоке Днепропетровской области движутся северо-западным курсом, несколько групп БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей, движутся на юг и юго-запад, еще БпЛА на севере Херсонщины имеют северо-западный курс.

В 22:13 тревога распространилась на Полтавщину.

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В 22:19 сообщили, что БпЛА из Днепропетровской области направляются в Харьковскую область. Также зафиксировали БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область.

В 22:28 сообщили о БпЛА севернее Снигиревки Николаевской области, курс северо-западный. Кроме того, указали, что "Шахеды" залетают на Полтавщину с севера.

В 22:50 россияне запустили ракету в направлении Вознесенска Николаевской области. В 22:57 стало известно об угрозе баллистики с севера.

В 22:59 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей.

После 23:00 в Киеве был слышен взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киевской области. Впрочем, в КМВА позже опровергли информацию о взрыве и работе ПВО.

В 23:21 сообщили о:

БПЛА на Черниговщине, курс северо-западный;

несколько групп БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс на юг;

БПЛА из Полтавщины на Черкасщину и Харьковщину;

несколько групп БПЛА из Харьковской области в сторону Полтавской;

БпЛА Николаевской области в Вознесенском районе.

В 23:23 военные предупредили о БпЛА в направлении Миргорода с севера. Также зафиксировали БпЛА на Черкассы с северо-востока.

В 23:53 сообщили о БПЛА с Черниговщины на Киевщину с северо-востока.

Дословно Воздушные силы в 00:00: "БпЛА на Черкассы".

00:04: "БпЛА на Киев с севера".

00:07: "БпЛА на Миргород".

Что предшествовало: Вечером 30 июля по всей Украине на 17 минут объявляли воздушную тревогу из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К.