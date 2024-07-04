В ГУР рассказали, как россиянин, который поджег корабль "Серпухов", переходил на сторону Украины

Россиянин, который поджег корабль "Серпухов" имеет украинские корни, он сам решил перейти на сторону Украины и продолжит службу в Силах обороны.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: По словам Юсова, бывший российский военный, а теперь доброволец "Легиона свобода России" с позывным "Гога" имеет украинское происхождение, а также осуждает российское вторжение в Украину. Он изъявил желание продолжить службу в Силах безопасности и обороны Украины

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Прямая речь: "Гога сам вышел на Украину, искал этого выхода, пробовал демобилизоваться и расторгнуть контракт, его не отпустили. Он с самого начала осуждал российскую агрессию, войну России против Украины и в конце пошел на вот такой отчаянный героический шаг, потому что он без преувеличения рисковал жизнью.

Операция была очень сложной, и эвакуация занимала время и поджог внутри корабля, безусловно, это непростая задача... но все получилось благодаря профессионализму и сотрудников ГУР и бойцов ЛСР и проекта "Хочу жить".

Детали: Юсов добавил, что на счету проекта "Хочу жить" - более 300 успешно реализованных операций по выводу российских военных, которые выбрали путь не быть "пушечным мясом" режима Путина. Еще 30 тысяч заявок - в разработке, на изучении и проверке.

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Что предшествовало: На брифинге 3 июля представители ГУР и ЛСР рассказали, что в апреле пожар на российском ракетном корабле "Серпухов" устроил военный РФ. Спецоперация называлась "Рыбалка", она длилась с 2023 года.

Военный с позывным "Гога" поджег изнутри корабль и похитил секретные документы.

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