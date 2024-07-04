Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

КГГА опровергла информацию Лубинца о схеме выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот

Анастасия ПроцЧетверг, 4 июля 2024, 13:16
КГГА опровергла информацию Лубинца о схеме выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот
ЛУБИНЕЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Киевская городская госадминистрация заявила, что информация омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что близкие родственники киевских чиновников незаконно выехали за границу под предлогом эвакуации детей-сирот "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

Источник: заявление Службы по делам детей и семьи КГГА

Дословно: "Информация, опубликованная Уполномоченным Верховной Рады по правам человека в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

Реклама:

Детали: Служба отметила, что 24 февраля 2022 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, а перед столицей встала задача быстро принять решение о спасении и эвакуации детей, в частности которые были воспитанниками центров социально-психологической реабилитации и непосредственную ответственность за которых несет государство.

Также в заявлении говорится о том, что в начале марта 2022 года не существовало порядков и механизмов эвакуации детей, поскольку Министерство социальной политики, Национальная сервисная служба и офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций относительно порядка дальнейших действий и способов эвакуации детей-сирот.

"Местными властями без помощи любого государственного органа и без поддержки ни одного чиновника центрального уровня проведены переговоры с Правительством Германии и найдена возможность для эвакуации детей в город Вупперталь земли Северный Рейн - Вестфалия", – указано в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в Службе по делам детей и семьи отмечают, что во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена предоставляли информацию обо всех без исключения детях, которые находились или продолжают находиться в эвакуации.

"Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к Правительству Германии, которое более 2 лет удерживает наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный", – отметили в службе.

Что предшествовало:

  • 3 июля Офис омбудсмена заявил, что разоблачил схему, как дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, стали прикрытием для близких родственников киевских чиновников, чтобы нелегально выехать за границу и избежать мобилизации.
  • Впоследствии столичные правоохранители открыли уголовное производство относительно того, что должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева организовали выезд за границу нескольких человек, в том числе своих родственников, под видом работников учреждений, сопровождающих детей во время эвакуации за границу.

Темы: омбудсменКГГАдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
омбудсмен
Правоохранители начали расследование схемы выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот
Лубинец назвал провокацией просьбу российской омбудсменки о содействии обменам пленных
Омбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
Последние новости
10:09
фото, видео Посольство России в Праге облили "кровью"
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
Все новости...
Реклама:
Реклама: