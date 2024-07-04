КГГА опровергла информацию Лубинца о схеме выезда за границу под прикрытием эвакуации сирот

Киевская городская госадминистрация заявила, что информация омбудсмена Дмитрия Лубинца о том, что близкие родственники киевских чиновников незаконно выехали за границу под предлогом эвакуации детей-сирот "основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

Источник: заявление Службы по делам детей и семьи КГГА

Дословно: "Информация, опубликованная Уполномоченным Верховной Рады по правам человека в официальных источниках, основывается на предположениях и не подтверждается конкретными фактами".

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Детали: Служба отметила, что 24 февраля 2022 года большинство центральных органов исполнительной власти выехали из Киева, а перед столицей встала задача быстро принять решение о спасении и эвакуации детей, в частности которые были воспитанниками центров социально-психологической реабилитации и непосредственную ответственность за которых несет государство.

Также в заявлении говорится о том, что в начале марта 2022 года не существовало порядков и механизмов эвакуации детей, поскольку Министерство социальной политики, Национальная сервисная служба и офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не предоставляли никаких указаний и рекомендаций относительно порядка дальнейших действий и способов эвакуации детей-сирот.

"Местными властями без помощи любого государственного органа и без поддержки ни одного чиновника центрального уровня проведены переговоры с Правительством Германии и найдена возможность для эвакуации детей в город Вупперталь земли Северный Рейн - Вестфалия", – указано в заявлении.

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Кроме того, в Службе по делам детей и семьи отмечают, что во время мониторинговых визитов представителям офиса омбудсмена предоставляли информацию обо всех без исключения детях, которые находились или продолжают находиться в эвакуации.

"Представители учреждения, которое приняло наших детей, крайне возмущены некомпетентным и пренебрежительным поведением представителей мониторинговой группы и отсутствием уважения к Правительству Германии, которое более 2 лет удерживает наших детей! Тезис о схеме для выезда за границу и уклонение родственников чиновников абсолютно манипулятивный и необоснованный", – отметили в службе.

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