На втором Саммите мира должны быть представители России – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на втором Саммите мира должны быть представители России, но вероятно это не будет правитель РФ Владимир Путин, потому что он боится покидать страну.

Источник: Зеленский в интервью Bloomberg TV

Прямая речь Зеленского: "Если следующий Саммит мира будет идти по тому плану, который мы предусматриваем, а второй Саммит предусматривает, что будет план со всеми пунктами, как мы видим окончание войны и на нашей стороне будет большинство мира.

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Если этот план будет готов, мы организуем второй Саммит мира и там должны быть представители Российской Федерации, а кто это будет? Мы посмотрим.

Я не уверен, что это будет Путин. Мне кажется, что он боится выезжать".

Детали: По словам Зеленского, США или Китай могли бы быть третьими сторонами в диалоге между РФ и Украиной. Он добавил, что эти страны, несмотря на разногласия, могут оказать давление, чтобы остановить Путина.

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