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На втором Саммите мира должны быть представители России – Зеленский

Алена МазуренкоЧетверг, 4 июля 2024, 13:41
На втором Саммите мира должны быть представители России – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА САММИТЕ МИРА, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что на втором Саммите мира должны быть представители России, но вероятно это не будет правитель РФ Владимир Путин, потому что он боится покидать страну.

Источник: Зеленский в интервью Bloomberg TV

Прямая речь Зеленского: "Если следующий Саммит мира будет идти по тому плану, который мы предусматриваем, а второй Саммит предусматривает, что будет план со всеми пунктами, как мы видим окончание войны и на нашей стороне будет большинство мира.

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Если этот план будет готов, мы организуем второй Саммит мира и там должны быть представители Российской Федерации, а кто это будет? Мы посмотрим.

Я не уверен, что это будет Путин. Мне кажется, что он боится выезжать".

Детали: По словам Зеленского, США или Китай могли бы быть третьими сторонами в диалоге между РФ и Украиной. Он добавил, что эти страны, несмотря на разногласия, могут оказать давление, чтобы остановить Путина.

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Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году. В ближайшее время Украина представит свое детальное видение относительно энергетики, продовольственной безопасности и обменов.

Темы: ЗеленскийпереговорыРосcиявойна
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