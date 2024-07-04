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Силы обороны зачищают остатки ДРГ, которая зашла в Сотницкий Козачок на Харьковщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 14:04
Силы обороны зачищают остатки ДРГ, которая зашла в Сотницкий Козачок на Харьковщине
Сотницкий Козачок на границе с РФ. скриншот с карты Deep State

Силы обороны продолжают выявлять и уничтожать остатки диверсионно-разведывательной группы, которая зашла в Сотницкий Козачок Золочевской общины на Харьковщине.

Источник: спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Вдоль линии государственной границы враг пытается создать дополнительные точки напряжения, используя тактику действий ДРГ. Одна из таких групп предприняла попытку захода в населенный пункт Сотницкий Козачок, который находится непосредственно на линии государственной границы. В текущий момент подразделения Сил обороны Украины продолжают мероприятия по выявлению и уничтожению остатков группы".

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Детали: Повх отметил, что в зоне ответственности ОТГ "Харьков" российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Волчанска и Липцов.

В пресс-службе Харьковской областной военной администрации говорят, что в Сотницком Козачке до недавнего времени проживало 32 человека, а по состоянию на сейчас остаются 4.

Что предшествовало: 27 июня пограничники сообщили, что накануне отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы на направлении села Сотницкий Козачок Харьковской области.

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В то же время OSINT-проект Deep State утверждает, что за сутки 3 июля россияне продвинулись в селе Сотницкий Козачок на Харьковщине.

Темы: диверсантыХарьковская областьвойна
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