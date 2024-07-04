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Путин уже хочет продолжить с Украиной "стамбульские переговоры о мире"

Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 15:42
Путин уже хочет продолжить с Украиной стамбульские переговоры о мире
Владимир путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс" заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной, хотя недавно озвучивал другие условия для переговоров.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров".

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Детали: Путин начал врать о том, что Россия никогда не отказывалась и "сейчас готова к продолжению мирных переговоров (с Украиной)". По версии лидера Кремля, якобы Украина сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.

Путину также кажется, что "стамбульские договоренности" устроят Украину, потому что она якобы их "парафировала".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
  • Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
  • 30 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня видит только одну модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - чтобы это был трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

Темы: ПутинУкраинамирвойна
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