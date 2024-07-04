Путин уже хочет продолжить с Украиной "стамбульские переговоры о мире"
Правитель России Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс" заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной, хотя недавно озвучивал другие условия для переговоров.
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
Прямая речь Путина: "Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров".
Детали: Путин начал врать о том, что Россия никогда не отказывалась и "сейчас готова к продолжению мирных переговоров (с Украиной)". По версии лидера Кремля, якобы Украина сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.
Путину также кажется, что "стамбульские договоренности" устроят Украину, потому что она якобы их "парафировала".
Предыстория:
- 14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
- Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
- 30 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня видит только одну модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - чтобы это был трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.