Правитель России Владимир Путин на встрече "ШОС Плюс" заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной, хотя недавно озвучивал другие условия для переговоров.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров".

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Детали: Путин начал врать о том, что Россия никогда не отказывалась и "сейчас готова к продолжению мирных переговоров (с Украиной)". По версии лидера Кремля, якобы Украина сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.

Путину также кажется, что "стамбульские договоренности" устроят Украину, потому что она якобы их "парафировала".

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