Под Киевом обломки беспилотников повредили 6 домов и авто

В Макаровской общине Бучанского района Киевской области обломки сбитых российских беспилотников повредили 6 частных домов и машину, обошлось без пострадавших.

Источник: Макаровский глава Вадим Токарь в Telegram

Прямая речь Токаря: "Сегодня ночью Макаровская община была атакована вражескими БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА были повреждены 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет".

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Детали: Поселковый голова добавил, что все необходимые службы работают на месте происшествия.

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