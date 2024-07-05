Под Киевом обломки беспилотников повредили 6 домов и авто
Пятница, 5 июля 2024, 07:12
В Макаровской общине Бучанского района Киевской области обломки сбитых российских беспилотников повредили 6 частных домов и машину, обошлось без пострадавших.
Источник: Макаровский глава Вадим Токарь в Telegram
Прямая речь Токаря: "Сегодня ночью Макаровская община была атакована вражескими БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА были повреждены 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет".
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Детали: Поселковый голова добавил, что все необходимые службы работают на месте происшествия.
Предыстория:
- Воздушные силы ВСУ после 22:30 в четверг сообщили, что фиксировали движение ударных российских беспилотников в ряде областей Украины.