Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Под Киевом обломки беспилотников повредили 6 домов и авто

Ирина БалачукПятница, 5 июля 2024, 07:12
Под Киевом обломки беспилотников повредили 6 домов и авто
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Макаровской общине Бучанского района Киевской области обломки сбитых российских беспилотников повредили 6 частных домов и машину, обошлось без пострадавших.

Источник: Макаровский глава Вадим Токарь в Telegram

Прямая речь Токаря: "Сегодня ночью Макаровская община была атакована вражескими БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА были повреждены 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет".

Реклама:

Детали: Поселковый голова добавил, что все необходимые службы работают на месте происшествия.

Предыстория:

Темы: Киевская областьбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоАвтобус с 40 паломниками перевернулся на Тернопольщине

видеоРоссия начала скидывать 3-тонные ФАБы на Украину

видеоЗеленский собирает глав областей после возвращения из США

Трамп после покушения: Я никогда не сдамся

Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

Все новости...
Киевская область
На Киевщине работала ПВО
На Киевщине работала ПВО
Ракетная атака 30 июня: в Киевской области 3 раненых, повреждены дома и 15 машин
Последние новости
16:10
Мировые лидеры о покушении на Трампа: Такого не должно быть в демократических странах
16:09
Укргидрометцентр: Аномальная жара в Украине вызвана изменениями климата
16:03
ФутболСборная Аргентины — сборная Колумбии: анонс финала Копа Америка-2024
15:53
фотоРФ атаковала Никополь - врачи борются за жизнь женщины
15:39
Учреждения, скупающие китайские облигации, вредят экономике - китайские госСМИ
15:26
фотоВласти Курска сообщили об атаке на телевышку и заправку
15:13
Спецкомиссия в Конгрессе США вызывает руководительницу Тайной службы из-за покушения на Трампа
15:08
Евро-2024Кейн: Мы не можем допустить поражение, как на прошлом Евро
14:51
Минобороны: Чиновники НАТО похвалили украинскую систему Delta
14:42
В Литве полиция обнаружила фургон с группой нелегалов
Все новости...
Реклама:
Реклама: