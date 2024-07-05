Воздушные силы сбили все 32 "Шахеда", которые запустила Россия

В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В течение ночи защитниками неба сбиты все 32 "Шахеды" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях".

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Детали: Сообщается, что дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск и Приморско-Ахтарск.

Отражали удар оккупантов истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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