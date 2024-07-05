Воздушные силы сбили все 32 "Шахеда", которые запустила Россия
Пятница, 5 июля 2024, 07:44
В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В течение ночи защитниками неба сбиты все 32 "Шахеды" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях".
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Детали: Сообщается, что дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск и Приморско-Ахтарск.
Отражали удар оккупантов истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Воздушные силы ВСУ после 22:30 в четверг сообщили, что фиксировали движение ударных российских беспилотников в ряде областей Украины.
- В Макаровской общине Бучанского района Киевской области обломки сбитых российских беспилотников повредили 6 частных домов и машину, обошлось без пострадавших.