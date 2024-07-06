В Ростовской области ввели график отключения электричества

В Ростовской области 6 июля ввели график веерных отключений электричества для бытовых потребителей.

Источник: "Россети Юг", местное издание "161.ру"

Дословно: "На территории Ростовской области введен график (согласованный с Министерством промышленности и энергетики региона) временного отключения потребления.

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После ликвидации дефицита мощности графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме".

Детали: Власти не сообщают, о каких сроках может идти речь.

Как пишет 161.ру, местные жители второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова: не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.

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Напомним: За день до этого губернаторы Краснодарского края и Ростовской области РФ заявили об атаке дронов, пожаре и пострадавших.