пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, фото из соцсетей

Пожары на российских нефтебазах в Краснодарском крае являются результатом работы беспилотников СБУ.

Источник: собеседники УП в СБУ

пожежа на ворожій нафтобазі в Краснодарському краї, відео з соцмереж pic.twitter.com/atxNeqZrVZ Реклама: July 7, 2024

Детали: По информации источников, дроны СБУ стоят за "хлопком" на нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт" возле станицы Павловская Краснодарского края, где в субботу весь день не могли потушить масштабный пожар.

Пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов.

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Также дроны СБУ организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. По данным спутниковых снимков, повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

Что предшествовало: Российские спасатели в воскресенье на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Кубань.

Также из-за атаки беспилотников на нефтебазе на станице Павловской произошло возгорание резервуаров по хранению топлива.

Кроме того, ранее сообщалось, что ночью благодаря дронам СБУ произошли мощные взрывы на полевом складе боеприпасов возле н.п. Сергеевка российской Воронежской области.