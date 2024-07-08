Ночью над Украиной сбили 3 из 6 ракет
Понедельник, 8 июля 2024, 08:01
Ночью 8 июля россияне атаковали Украину 6 ракетами воздушного и наземного базирования, Воздушным силам удалось уничтожить 3 из них.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В частности, оккупанты запустили 4 ракеты Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков − воздушное пространство Саратовской области России) и 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (районы пусков − Курская область РФ и Крым).
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"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", − сообщили Воздушные силы.
Предыстория:
- В воскресенье вечером с аэродрома "Оленья" в РФ взлетели 4 самолета стратегической авиации Ту-95. Около 1:30 они совершили пусковые маневры, а около 2:30 в воздушном пространстве страны зафиксировали первые группы ракет. Воздушная тревога продолжалась до 3:52.
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что что Россия снова подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".