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Побег Боголюбова расследует ГБР – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 июля 2024, 10:21
Побег Боголюбова расследует ГБР – источник
Геннадий Боголюбов. фото Forbes

ГБР расследует незаконный выезд из Украины соратника олигарха Игоря Коломойского и бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова по поддельным документам.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь источника: "По факту содействия в незаконном пересечении государственной границы возбуждено уголовное производство, следствием занимается Государственное бюро расследований.

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Сейчас уже задержан один из пограничников, который помог нарушителю покинуть Украину по поддельному документу. Устанавливается полный круг причастных лиц".

Детали: Официально в пресс-службе ГБР пока ситуацию не комментируют.

Что предшествовало: "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.

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Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.

Темы: БоголюбовКоломойскийПриватбанкГБР
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