Побег Боголюбова расследует ГБР – источник

ГБР расследует незаконный выезд из Украины соратника олигарха Игоря Коломойского и бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова по поддельным документам.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Прямая речь источника: "По факту содействия в незаконном пересечении государственной границы возбуждено уголовное производство, следствием занимается Государственное бюро расследований.

Реклама:

Сейчас уже задержан один из пограничников, который помог нарушителю покинуть Украину по поддельному документу. Устанавливается полный круг причастных лиц".

Детали: Официально в пресс-службе ГБР пока ситуацию не комментируют.

Что предшествовало: "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.

ВИДЕО ДНЯ

Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".

По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.