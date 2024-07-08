Побег Боголюбова расследует ГБР – источник
ГБР расследует незаконный выезд из Украины соратника олигарха Игоря Коломойского и бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова по поддельным документам.
Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Прямая речь источника: "По факту содействия в незаконном пересечении государственной границы возбуждено уголовное производство, следствием занимается Государственное бюро расследований.
Сейчас уже задержан один из пограничников, который помог нарушителю покинуть Украину по поддельному документу. Устанавливается полный круг причастных лиц".
Детали: Официально в пресс-службе ГБР пока ситуацию не комментируют.
Что предшествовало: "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев - Хелм.
Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка".
По данным УП, Боголюбов выехал из страны с поддельными документами, но в Польшу въехал по личным.