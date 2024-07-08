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Атака россиян на Днепр и Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 59, еще 11 человек погибли

Анастасия ПроцПонедельник, 8 июля 2024, 14:14
Атака россиян на Днепр и Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 59, еще 11 человек погибли
фото: Днепропетровская областная прокуратура

Россия днем 8 июля нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу и Днепру, в результате атаки в области погибли погибли 11 человек, еще 59 пострадали.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОВА Сергей ЛысакДнепропетровская областная прокуратураГСЧС

Прямая речь: "Несколько попаданий. В том числе – по административному зданию промышленного предприятия. продолжается ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых".

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фото: Днепропетровская областная прокуратура

Детали: Вилкул отметил, что сейчас работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения. Впоследствии информацию о последствиях атаки на Кривой Рог подтвердил глава ОВА. По его словам, россияне также ударили по Днепру, есть раненые.

"В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродовано СТО. Есть раненые", – добавил Лысак.

 
фото: Днепропетровская областная прокуратура

По данным прокуратуры, из-за вражеской атаки по Днепру пострадал 1 местный житель. На местах событий работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное преступление РФ. Правоохранители начали досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Обновлено: В 12.55 глава Днепропетровской ОВА написал, что количество раненых в Кривом Роге возросло до 37. Также, по словам Лысака, в результате российской атаки в Днепре погиб человек, еще 6 человек пострадали. Один человек в тяжелом состоянии.

По данным спасателей, армия РФ повредила девятиэтажку в Днепре. Разрушена крыша и технический этаж, выбиты окна в жилых квартирах, повреждены автомобили. Также, частичному разрушению подверглось двухэтажное здание СТО и повреждено предприятие. В Кривом Роге ГСЧС зафиксировала разрушения на предприятии.

 
ФОТО: ГСЧС

Впоследствии председатель Совета обороны Кривого Рога сообщил, что количество пострадавших из-за вражеской атаки возросло до 41.

"На сейчас 10 погибших – 6 женщин, 4 мужчины. 41 раненый – в том числе 9 тяжелых", – пишет Вилкул.

Позже в областной прокуратуре написали об увеличении количества раненых в результате ракетного удара по Кривому Рогу.

"Количество раненых в результате ракетного удара по г. Кривой Рог увеличилось до 42. Поисково-спасательная операция продолжается", – сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Обновлено в 14.16: глава Днепропетровской ОВА заявили, что в Кривом Роге по состоянию на сейчас 47 пострадавших. Девять в тяжелом состоянии. В Днепре – 12 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии.

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Темы: Кривой Рог
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