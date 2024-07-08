Россия запустила КАБы и ракеты − по всей Украине звучала тревога, в Киеве и области слышали взрывы

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы − по всей стране звучала воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог, Киевская ОВА в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно ВС: "Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине! Угроза применения баллистического вооружения с юга! Ракета на Николаевщине в северо-западном направлении! Кропивницкий − в укрытие!".

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Детали: Также сообщают о ракете на Черниговщине, которая движется в юго-западном направлении.

Похже ВС отметили, что взлетел МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

По состоянию на 10:07 ракеты фиксируют на севере Киевской области − они движутся в западном направлении.

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В 10:09 Воздушные силы написали о еще одной группе ракет на Черниговщине, которые летят в юго-западном направлении.

В 10:14 Киевская ОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО. Также ПВО работает в столице.

В 10:30 мэр Киева сообщил о взрывах в городе и о вызове бригады "скорой" в одном из районов.

Прямая речь Кличко: "Взрывы в Киеве! Детали позже. Не покидайте укрытий! Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется".

Воздушные силы также сообщают о ракетах в направлении Днепра и Кривого Рога и о пуске "Кинжала".

Обновлено: В 11:35 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась около 2 часов.

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