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Ракетный удар по "Охматдету": известно о 2 погибших и 16 пострадавших, среди которых 7 детей

Станислав ПогориловПонедельник, 8 июля 2024, 14:27
Ракетный удар по Охматдету: известно о 2 погибших и 16 пострадавших, среди которых 7 детей
Фото: Богдан Кутєпов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ракетного удара РФ утром 8 июля по детской специализированной больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, также известно о 16 пострадавших, среди которых 7 детей.

Источник: Кличко: в Telegram

Прямая речь: "В больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали".

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Обновлено. Позднее Кличко уточнил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших в больнице "Охматдет". "Оба - взрослые. В частности, одна врач", - сообщил он. 

Напомним:

  • Утром 8 июля российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по территории Украины. Российские террористы выпустили более 40 ракет различных типов.
  • В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
  • Глава МВД Игорь Клименко перед этим сообщал, что "на локации Охматдет 2 погибших.

Темы: ракетный ударКиевжертвы
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