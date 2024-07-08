Ракетный удар по "Охматдету": известно о 2 погибших и 16 пострадавших, среди которых 7 детей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ракетного удара РФ утром 8 июля по детской специализированной больнице "Охматдет" погибли двое взрослых, также известно о 16 пострадавших, среди которых 7 детей.

Источник: Кличко: в Telegram

Прямая речь: "В больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали".

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Обновлено. Позднее Кличко уточнил, что по состоянию на сейчас известно о двух погибших в больнице "Охматдет". "Оба - взрослые. В частности, одна врач", - сообщил он.

Напомним: