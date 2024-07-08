Двое раненых умерли в больнице: в Киеве уже 17 погибших и 66 раненых

В результате российского ракетного удара в Киеве 17 человек погибли и 66 пострадали, под завалами больницы Охматдет могут быть люди.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Сергей Попко в Telegram, ГСЧС в Facebook, ОГП у Telegram

Детали: В 11:28 начальник КГВА сообщил, что известно о 3 погибших и 9 раненых, но через 3 минуты добавил, что погибших уже 5.

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Кличко уточнил, что количество пострадавших также возросло. Было известно об 11 пострадавших, 8 из которых в больницах.

Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о 7 погибших в результате удара в Киеве.

Прямая речь Клименко: "На данный момент имеем 7 погибших. Аварийно-спасательные работы продолжаются. И непосредственно здесь, в детской больнице Охматдет, тоже. На локации Охматдет 2 погибших и 5 погибших в Соломенском районе − это жилой дом и торговый центр".

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Детали: Он также сообщил, что несколько минут назад достали одного человека из-под завалов живым. Поиск людей продолжается. По данным Клименко, ранены сейчас 15 жителей Киева.

Еще через несколько минут Попко уточнил, что погибли 8 человек.

Прямая речь руководителя КГВА: "Предварительная информация − 8 погибших. Мы находимся на территории больницы Охматдет. Продолжается разбор разрушений. Есть информация, что под завалами есть люди, возможно, дети".

Позже в Офисе генпрокурора сообщили о 9 погибших. Еще через некоторое время в КГВА сообщили 10 погибших и 35 пострадавших.

Мэр Киева уточнил, что двое пострадавших мужчин, которые были госпитализированы, умерли в одной из больниц Киева.

На 14:00, по данным ОГП, количество погибших возросло до 16. Также известно о 37 пострадавших.

В Днепровском районе во время повторной атаки обломки сбитых воздушных целей упали на частный роддом, в результате чего 4 человека погибли и 3 ранены.

На 14:54 Попко сообщил, что в результате ракетного удара в столице уже 17 погибших и 41 пострадавший человек.

В ГСЧС отметили, что ликвидация последствий вражеского обстрела в столице продолжается.

фото ГСЧС

Спасательные работы идут в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

фото ГСЧС

В частности, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.

Мэр Кличко с места попадания сообщил, что разрушен целый подъезд жилого дома на Сырце − около 17 квартир. По его словам, под завалами есть люди, спасатели слышат их голоса.

Последствия российской атаки в Киеве Фото ОГП

На местах событий работают 213 спасателей и 43 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Последствия российской атаки в Киеве Фото ОГП

По данным ГСЧС, в Киеве уже 25 раненых.

Последствия российской атаки в Киеве Фото ОГП

На 15:11 Кличко написал, что количество пострадавших в разных районах столицы увеличилось до 66 человек, 44 из них госпитализировали в медучреждения города. Другим оказали помощь на месте.

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