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В России заявили об атаке беспилотников: ограничили полеты в двух аэропортах

Ирина БалачукВторник, 9 июля 2024, 08:30
В России заявили об атаке беспилотников: ограничили полеты в двух аэропортах
Скриншот из google.maps

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в аэропортах российских городов Волгоград и Астрахань ограничили прилеты и вылеты в связи с атакой беспилотников.

Источник: пропагандистское издание РИА Новости, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Минобороны РФ в Telegram

Детали: По словам Бабушкина, беспилотниками якобы пытались атаковать объекты на севере Астраханской области, но якобы атаку "успешно отразили" и пострадавших нет.

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При этом РИА Новости сообщает об ограничениях в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Минобороны РФ заявило, что якобы этой ночью уничтожили или перехватили "38 украинских беспилотников": 3 − над Белгородской областью РФ, 7 − над Курской, 2 − над Воронежской, 21 − над Ростовской и 5 − над Астраханской.

Российское минобороны традиционно ничего не сообщает о каких-либо разрушениях или пострадавших. Однако российские Telegram-каналы писали о десятке взрывов и о пожарах на нефтебазе и электроподстанциях.

Темы: Росcиябеспилотники
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