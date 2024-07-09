В России заявили об атаке беспилотников: ограничили полеты в двух аэропортах

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в аэропортах российских городов Волгоград и Астрахань ограничили прилеты и вылеты в связи с атакой беспилотников.

Источник: пропагандистское издание РИА Новости, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Минобороны РФ в Telegram

Детали: По словам Бабушкина, беспилотниками якобы пытались атаковать объекты на севере Астраханской области, но якобы атаку "успешно отразили" и пострадавших нет.

Реклама:

При этом РИА Новости сообщает об ограничениях в аэропортах Астрахани и Волгограда.

Минобороны РФ заявило, что якобы этой ночью уничтожили или перехватили "38 украинских беспилотников": 3 − над Белгородской областью РФ, 7 − над Курской, 2 − над Воронежской, 21 − над Ростовской и 5 − над Астраханской.

Российское минобороны традиционно ничего не сообщает о каких-либо разрушениях или пострадавших. Однако российские Telegram-каналы писали о десятке взрывов и о пожарах на нефтебазе и электроподстанциях.