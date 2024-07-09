"С чердака тещи – в ВСУ": задержанный экс-прокурор мобилизовался – источники

Задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу бывший прокурор Ростислав Ильницкий мобилизовался в ряды ВСУ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, экс-прокурора зачислили в одну из пехотных бригад командиром (как офицера -ред.) пехотного взвода.

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Как ранее писали СМИ, повестку Ильницкому вручили еще в октябре 2023 года.

В то же время в декабре он исчез и был объявлен в розыск.

5 июля 2024 года документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Он скрывался на чердаке своей тещи, к которой с обысками пришли правоохранители.

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"Украинская правда" обратилась за комментариями в Национальную полицию.

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