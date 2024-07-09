"С чердака тещи – в ВСУ": задержанный экс-прокурор мобилизовался – источники
Задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу бывший прокурор Ростислав Ильницкий мобилизовался в ряды ВСУ.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источников УП, экс-прокурора зачислили в одну из пехотных бригад командиром (как офицера -ред.) пехотного взвода.
Как ранее писали СМИ, повестку Ильницкому вручили еще в октябре 2023 года.
В то же время в декабре он исчез и был объявлен в розыск.
5 июля 2024 года документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Он скрывался на чердаке своей тещи, к которой с обысками пришли правоохранители.
"Украинская правда" обратилась за комментариями в Национальную полицию.
Предыстория:
- 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
- Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
- В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
- Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке документов.