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"С чердака тещи – в ВСУ": задержанный экс-прокурор мобилизовался – источники

Валентина РоманенкоВторник, 9 июля 2024, 21:00
С чердака тещи – в ВСУ: задержанный экс-прокурор мобилизовался – источники
ФОТО ИСТОЧНИКА УП

Задержанный по делу о подделке документов для выезда за границу бывший прокурор Ростислав Ильницкий мобилизовался в ряды ВСУ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП, экс-прокурора зачислили в одну из пехотных бригад командиром (как офицера -ред.) пехотного взвода.

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Как ранее писали СМИ, повестку Ильницкому вручили еще в октябре 2023 года.

В то же время в декабре он исчез и был объявлен в розыск.

5 июля 2024 года документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали объявленного в розыск скандального экс-прокурора Ростислава Ильницкого. Он скрывался на чердаке своей тещи, к которой с обысками пришли правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ

"Украинская правда" обратилась за комментариями в Национальную полицию.

Предыстория:

  • 7-8 октября 2023 года бывший прокурор Ростислав Ильницкий отгулял двухдневную роскошную свадьбу с экс-сотрудницей львовского ГБР Роксоланой Москвой в пятизвездочном комплексе Emily Resort, что вблизи Львова.
  • Невеста сама выложила видео с первого дня своей не по времени помпезной свадьбы. После того, как видео попало в СМИ, Роксолана закрыла свои аккаунты в соцсетях.
  • В Государственном бюро расследований прокомментировали, что не несут ответственность за поступки бывших сотрудников и посоветовали украинцам тщательно проверять все факты.
  • Ильницкого объявили в розыск по подозрению в подделке документов.

Темы: скандалГБРполиция
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