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Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 августа 2024, 01:12
Лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство главаря ХАМАС – СМИ
Исмаил Хания. Фото mehrnews.com

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Источник: The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, ознакомленных с этим приказом

Детали: Хаменеи отдал приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром, вскоре после того, как Иран объявил об убийстве Хании.

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Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве. Израиль, который воюет с ХАМАС в секторе Газа, не признал и не отрицал убийство Хании, который находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана.

Издание отмечает, что пока непонятно, насколько жестким будет ответ Ирана, и будет ли он еще раз калибровать свою атаку, чтобы избежать эскалации.

Дословно: "Иранское военное командование рассматривает возможность еще одной комбинированной атаки дронов и ракет на военные объекты вблизи Тель-Авива и Хайфы, но будет стараться избегать ударов по гражданским объектам, заявили иранские официальные лица.

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Один из рассматриваемых вариантов, скоординированная атака со стороны Ирана и других фронтов, где он имеет союзнические силы, в том числе Йемена, Сирии и Ирака, для достижения максимального эффекта".

"Хаменеи поручил военным командирам Революционной гвардии и армии подготовить планы как нападения, так и обороны на случай, если война расширится, и Израиль или Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану, сообщили официальные лица".

Детали: В своем публичном заявлении по поводу смерти Хании Хаменеи дал понять, что Иран ответит напрямую, заявив, что "мы считаем месть за его кровь своим долгом", поскольку это произошло на территории Исламской Республики. Он сказал, что Израиль создал условия для получения "сурового наказания".

В заявлениях других иранских официальных лиц, в том числе нового президента Масуда Пезешкиана, министерства иностранных дел, Корпуса стражей и представительства Ирана в ООН, также открыто говорилось, что Иран ответит Израилю.

Темы: ИранИзраильХАМАС
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