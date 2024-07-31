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Новий президент Ірану склав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю" – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 31 липня 2024, 07:14
Новий президент Ірану склав присягу під скандування Смерть Америці та Ізраїлю – ЗМІ
Пезешкіан склав присягу склав присягу президента Ірану, фото: Xinhua

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу після перемоги на виборах на початку цього місяця, пообіцявши поліпшити зв'язки зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.

Джерело: Reuters

Пряма мова Пезешкіана: "Ми будемо прагнути до конструктивної та ефективної взаємодії зі світом, заснованої на гідності, мудрості і доцільності".

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Деталі: У публікації відзначають, що його перемога підняла надії на відлигу в антагоністичних відносинах Ірану із Заходом, що може створити можливості для послаблення його ядерного протистояння зі світовими державами.

Але Пезешкіан вступає на посаду під час ескалації напруженості на Близькому Сході через конфлікт Ізраїлю з ХАМАС і транскордонні бойові дії з союзником Ірану "Хезболлою" в Лівані.

Іран звинуватив США у підтримці того, що він називає "ізраїльськими злочинами в Газі".

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"Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчити мусульман гуманності", – сказав Пезешкіан під скандування "Смерть Америці" і "Смерть Ізраїлю".

На церемонії були присутні лідери ХАМАС та "Ісламського джихаду", а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном єменських хуситів і ліванської "Хезболли".

Пезешкіан, який, як очікується, назве склад свого кабінету протягом двох тижнів, замінить на цій посаді жорстко налаштованого Ебрагіма Раїсі, який загинув у травні в авіакатастрофі.

Проте вирішальне слово в усіх державних справах, включаючи зовнішню та ядерну політику, в Ірані має аятола Алі Хаменеї, який є найвищим органом влади.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, як найвищий орган влади, має вирішальне слово в усіх державних справах, включаючи зовнішню та ядерну політику.

Він також має затверджувати кандидатури Пезешкіана на ключові посади в уряді.

Reuters зазначає, що, окрім зростаючого тиску з боку Заходу через швидкий розвиток ядерної програми Тегерана, перед Пезешкіаном стоїть важливе завдання звільнити Іран від жорстких американських санкцій, знову запроваджених після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди Ірану з великими державами у 2015 році.

Непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном щодо порятунку ядерної угоди з шістьма великими державами зайшли в глухий кут з 2022 року, причому обидві сторони звинувачують одна одну в необґрунтованих вимогах.

"Мій уряд ніколи не піддасться знущанням і тиску... Тиск і санкції не працюють... і з іранським народом слід розмовляти з повагою", – сказав Пезешкян.

Що передувало: Пезешкіан переміг у другому турі президентських виборів, який пройшов з історично низькою явкою.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, імовірно, зазнав катастрофи у неділю.
  • 20 травня стало відомо, що рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи.
  • Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.
  • Аварія гелікоптера Раїсі сталась через технічну несправність.

Теми: Іран
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