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Ночью Воздушные силы сбили все 7 "Шахедов", которые атаковали Украину

Ирина БалачукЧетверг, 1 августа 2024, 09:23
Ночью Воздушные силы сбили все 7 Шахедов, которые атаковали Украину
Фото иллюстративное из Telegram Сергея Наева

Ночью 1 августа российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и 7 "Шахедами", все вражеские дроны удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми "Шахедов". Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине".

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Детали: Сообщается, что "Искандеры-М" захватчики запускали из Воронежской области РФ и временно оккупированного Крыма, а "Shahed" вылетали с мыса Чауда (Крым) и из района российского города Курск.

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Темы: Шахедракетный ударВоздушные силы ВСУ
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