Ночью Воздушные силы сбили все 7 "Шахедов", которые атаковали Украину
Четверг, 1 августа 2024, 09:23
Ночью 1 августа российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и 7 "Шахедами", все вражеские дроны удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми "Шахедов". Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине".
Реклама:
Детали: Сообщается, что "Искандеры-М" захватчики запускали из Воронежской области РФ и временно оккупированного Крыма, а "Shahed" вылетали с мыса Чауда (Крым) и из района российского города Курск.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что один "Шахед" уничтожили над Днепропетровской областью.
- На Киевщине в результате падения обломков сбитых "Шахедами" ранены два человека и повреждено частное жилье.