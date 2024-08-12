Белый дом: Сотрудничество России с КНДР опасно не только для Украины

В Белом доме заявили, что военное сотрудничество России с КНДР несет опасность для стран Тихоокеанского региона, а не только для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Детали: Он комментировал применение Россией северокорейских баллистических ракет для атак на Украину, в частности последнюю атаку на Киевскую область.

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Представитель Белого дома отметил, что не может подтвердить, что тогда применялись именно северокорейские ракеты, однако добавил, что "если это правда, это соответствует тому, что Путин хочет делать с северокорейскими военными возможностями".

"Мы говорим об этом уже достаточно давно: Путин в отчаянии, он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале...Он в отчаянии обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея, и это опасно, очевидно, для народа Украины, для их энергетической инфраструктуры, но это также опасно для Тихоокеанского региона", – сказал Кирби.

По его словам, развитие оборонных отношений между Северной Кореей и Россией будет иметь последствия для коллективной безопасности и безопасности в Тихоокеанском регионе.

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"И я вижу, что мы должны предпринять шаги, чтобы смягчить это, насколько мы можем", – отметил Кирби.

Ранее в Госдепе США заявили о готовности совместно с союзниками принять меры в случае, если Иран действительно передаст России свои баллистические ракеты.

По данным Reuters, европейская разведка считает, что Иран может в ближайшее время поставить России "сотни" баллистических ракет ближнего радиуса действия, использование которых уже осваивают российские военные.

О возможности такого шага говорили еще с 2022 года, но по состоянию на апрель разведка НАТО не подтверждала, что передача состоялась.

Иран одновременно предоставил России сотни своих дронов и, возможно, артиллерийских снарядов, которые используются для обстрела украинской гражданской инфраструктуры.