Украина до последнего не рассказывала Западу детали операции в Курской области – Bloomberg

Издание Bloomberg узнало, что Украина не делилась с западными партнерами деталями операции в Курской области "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам чиновника одной из стран Запада, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, Украина рассматривала несколько вариантов нападения, которое бы застало Россию врасплох.

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Анонимный представитель западной разведки отметил, что украинское руководство не делилось конкретной информацией об операции на Курщине "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Сейчас на Западе воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ, но считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию, пишет Bloomberg.

В то же время представитель НАТО, знакомый с разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю.

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