Четырех человек ранили россияне в Степногорске Запорожской области
Среда, 14 августа 2024, 22:20
Российская армия из артиллерии обстреляла Степногорск в Запорожской области, ранены четыре человека.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров
Прямая речь: "Четыре человека ранены в результате артобстрела Степногорской громады.
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Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г. Степногорск".
Детали: Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.