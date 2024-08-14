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Четырех человек ранили россияне в Степногорске Запорожской области

Татьяна ОлейникСреда, 14 августа 2024, 22:20
Четырех человек ранили россияне в Степногорске Запорожской области
Фото - Getty Images

Российская армия из артиллерии обстреляла Степногорск в Запорожской области, ранены четыре человека.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров

Прямая речь: "Четыре человека ранены в результате артобстрела Степногорской громады.

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Два мужчины и две женщины травмированы в результате вражеского обстрела г. Степногорск".

Детали: Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома и две машины.

Запорожская областьвойнаобстрел
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