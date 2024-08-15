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Трамп, Байден и Харрис стали мишенями иранской фишинговой атаки – Google

Алена ИвашкивЧетверг, 15 августа 2024, 02:40
Трамп, Байден и Харрис стали мишенями иранской фишинговой атаки – Google
Камала Харрис и Джо Байден, фото: Getty Images

Иран атаковал около десятка людей, связанных с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и кандидатом в президенты Дональдом Трампом в рамках долговременной фишинговой атаки.

Источник: издание Axios со ссылкой на отчет компании Google 

Детали:  К этому времени ни одна из сторонних организаций не подтверждала заявление кампании Трампа о том, что она стала мишенью иранской хакерской атаки.

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В отчете также впервые официально сообщается, что Иран также нацелился на администрацию Байдена-Харрис и связанные с ней президентские кампании.

Google заявила, что APT42 - иранская правительственная хакерская группа, которая также известна как Charming Kitten и Mint Sandstorm, - в мае и июне атаковала около десятка человек.

Хакеры прежде всего атаковали личные электронные ящики чиновников различных почтовых провайдеров.

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По крайней мере одна из этих атак - на известного политического консультанта - была успешной, как обнаружил Google.

Google не подтвердил, что именно так анонимный источник слил якобы аутентичные документы, похищенные у кампании Трампа, в Politico, Washington Post и New York Times.

Исследователи безопасности Google все еще видят, что APT42 пытается взломать личные электронные почтовые ящики, связанные с Байденом, Трампом и вице-президентом Харрис.

Известная тактика APT42 включает в себя встраивание вредоносных ссылок как в тело электронных писем, так и в безопасные с виду вложения PDF, что затрудняет их обнаружение пользователями.

Известно, что эта же хакерская группа также взаимодействует с целями на платформах зашифрованных сообщений, таких как Signal и WhatsApp, чтобы втереться в доверие.

ТрампБайденСША
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