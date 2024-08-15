Президент Южной Кореи предлагает КНДР переговоры

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать консультативный орган с Северной Кореей для обсуждения путей ослабления напряженности и восстановления экономического сотрудничества, изложив свое видение объединения соседей.

Источник: Reuters со ссылкой на речь Юна по случаю Дня национального освобождения

Прямая речь Юна: "Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях".

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Детали: Юн использовал свою речь как шанс представить план объединения и снова обратиться к Пхеньяну после недавнего предложения его правительства оказать помощь в ликвидации последствий наводнения в Северной Корее, которое, по его словам, было отклонено.

В то же время издание акцентирует, что для большинства людей по обе стороны границы объединенная Корея кажется далекой перспективой.

Сейчас отношения между соседями находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, поскольку КНДР стремится развить свой ядерный и ракетный потенциал и делает шаги к разрыву связей с Южной Кореей.

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В начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и пригрозил превратить ее в пепел.

Юн считает, что создание "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества и заканчивая межчеловеческими обменами и воссоединением семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

В своей речи Юн также высказал идею о запуске международной конференции по правам человека в Северной Корее и создании фонда для повышения осведомленности мирового сообщества по этому вопросу, поддержки активистских групп и расширения доступа жителей Северной Кореи к внешней информации.

"Важно помочь народу Северной Кореи пробудиться и осознать ценности свободы. Если больше северокорейцев признают, что объединение через свободу – это единственный способ улучшить свою жизнь, и будут убеждены, что объединенная Республика Корея примет их, они станут сильными, дружественными силами для объединения, основанного на свободе", – убежден президент Южной Кореи.