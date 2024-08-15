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Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Ірина БалачукЧетвер, 15 серпня 2024, 08:49
Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото з facebook.com/sukyeol.yoon

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запропонував створити консультативний орган з Північною Кореєю для обговорення шляхів послаблення напруженості та відновлення економічної співпраці, виклавши своє бачення об'єднання сусідів.

Джерело: Reuters з посиланням на промову Юна з нагоди Дня національного визволення

Пряма мова Юна: "Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю, як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації. Діалог і співпраця можуть призвести до суттєвого прогресу в міжкорейських відносинах".

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Деталі: Юн використав свою промову як шанс представити план об'єднання і знову звернутися до Пхеньяна після нещодавньої пропозиції його уряду надати допомогу у ліквідації наслідків повені у Північній Кореї, яка, за його словами, була відхилена.

Водночас видання акцентує, що для більшості людей по обидва боки кордону об'єднана Корея видається далекою перспективою.

Наразі відносини між сусідами перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття, оскільки КНДР прагне розвинути свій ядерний і ракетний потенціал і робить кроки до розриву зав’язків з Південною Кореєю.

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На початку року північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" і пригрозив перетворити її на попіл.

Юн вважає, що створення "міжкорейської робочої групи" може допомогти зняти напруженість і вирішити будь-які питання, починаючи від економічного співробітництва і закінчуючи міжлюдськими обмінами і возз'єднанням сімей, розділених Корейською війною 1950-53 років.

У своїй промові Юн також висловив ідею про запуск міжнародної конференції з прав людини в Північній Кореї та створення фонду для підвищення обізнаності світової спільноти з цього питання, підтримки активістських груп і розширення доступу жителів Північної Кореї до зовнішньої інформації.

"Важливо допомогти народу Північної Кореї пробудитися і усвідомити цінності свободи. Якщо більше північнокорейців визнають, що об'єднання через свободу – це єдиний спосіб покращити своє життя, і будуть переконані, що об'єднана Республіка Корея прийме їх, вони стануть сильними, дружніми силами для об'єднання, заснованого на свободі", – переконаний президент Південної Кореї.

Південна КореяКНДР
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