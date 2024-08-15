СМИ: В Сумах раздался взрыв после сообщения об угрозе баллистики
Четверг, 15 августа 2024, 14:02
В Сумах днем 15 августа раздался взрыв – через несколько минут военные сообщали о скоростной цели через область.
Источник: "Суспільне", Воздушные силы
Детали: В 13.46 воздушники сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу.
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За считанные минуты СМИ написали, что в Сумах был слышен звук взрыва. В 13.48 Воздушные силы сообщили о скоростной цели через Сумскую область.
В 14:12 объявили отбой.