СМИ: В Сумах раздался взрыв после сообщения об угрозе баллистики

В Сумах днем 15 августа раздался взрыв – через несколько минут военные сообщали о скоростной цели через область.

Источник: "Суспільне", Воздушные силы

Детали: В 13.46 воздушники сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. В столице и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Реклама:

За считанные минуты СМИ написали, что в Сумах был слышен звук взрыва. В 13.48 Воздушные силы сообщили о скоростной цели через Сумскую область.

В 14:12 объявили отбой.