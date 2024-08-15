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Генштаб: С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 августа 2024, 18:57
Генштаб: С начала суток на фронте произошло 68 боевых столкновений
Фото - 91 ошбр имени Сирко

На фронте с начала суток 15 августа состоялось 68 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация сохраняется на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 15 августа

Детали: На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Липцев, Старицы и Волчанска.

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На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового.

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки и Невского.

На Северском направлении в течение дня шли шесть боев.

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На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку Часового Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10.

Дословно: "На Покровском направлении россияне совершили 23 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 15 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении противник три раза штурмовал наши позиции в районах Никольского и Ровнополье. Успеха не имел.

Кроме этого, привлекая авиацию, враг выпустил НАРы по Новодонецкому.

На Ореховском направлении произошло боестолкновение возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев".

Генштабвойнабоевые действия
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