Реакция России на события в Курской области медленная и рассеянная – генерал НАТО

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия до сих пор пытается сформировать реакцию на операцию Украины в Курской области, пока что эта реакция была медленной и рассеянной.

Источник: Каволи во время Совета по международным отношениям (CFR) 15 августа, цитирует Голос Америки

Детали: По мнению Каволи, такая реакция России связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ, во-вторых, отсутствие высвобожденных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курской области.

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Прямая речь: "Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция.

Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел".

"Во-вторых, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный".

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Детали: Каволи отмечает, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым теоретически и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе подчеркивает, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

Прямая речь: "Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решение с их стороны по времени и по наличию войск".

Детали: Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки проблемам, которые возникали перед украинскими Вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом планах.

Прямая речь: "Думаю, мы видим кое-что (из этого – ред.) во время наступления в Курской области. Поэтому, бесспорно есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть".

"За последние несколько лет это было совершенно замечательно, что Украина смогла сделать при содействии, возможно, 50 различных стран мира, которые добровольно объединились, чтобы помочь им (украинцам – ред.) в их борьбе".

Напомним: Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины в Курской области назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.